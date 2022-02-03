***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2022 17:07
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF42239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli TRFALNF42239 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 175.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999251
BIST
16:391.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:3913,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0104
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:3915,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0284
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:39784,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,06
|Açılış
|: 785,97
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler16:39
|MRGYO
|0,99
|37.673.138
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.458.325
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.253.124
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|ISMEN
|18,72
|84.276.049
|% -6,35
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|KLGYO
|1,64
|27.603.464
|% -5,75
|
|THYAO
|26,78
|2.023.142.081
|% -0,89
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TOASO
|83,70
|700.373.652
|% 2,51
|
|GARAN
|11,92
|656.103.442
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,37
|291.023.873
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|134.907.100
|% -2,26
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TSKB
|1,53
|140.744.783
|% -1,92
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5519
|13,5593
|% -0,08
|
|Euro
|15,4922
|15,5009
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,2754
|18,3670
|% -0,59
|
|Frank
|14,6102
|14,6982
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% -0,08
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,69
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,50
|
|Cumhuriyet
|5.236
|5.315
|14,00
|
|Tam
|5.219
|5.351
|23,36
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|10,86
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,05
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|1,50
|
Seans Raporu
16:39
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16:54NATEN
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16:52XU050
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16:52
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16:52
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