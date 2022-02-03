***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2022Vade (Gün Sayısı) 118Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF22215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2022Kayıt Tarihi 02.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 172.820.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli TRFALNF22215 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 175.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999194BIST