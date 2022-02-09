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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.02.2022 14:00
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbnak A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 3,9139 2.387.479 Evet
2 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFALNF52212 ISIN kodlu Tahvili 01.kupon ödemesi ve itfası 09/02/2022 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerinize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000591


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PRKAB 50,05 38.425.344 % 10,00  
POLTK 477,40 6.142.102 % 10,00  
YBTAS 21.756,90 1.396.752 % 10,00  
PKENT 540,40 8.220.649 % 9,99  
PAPIL 19,07 162.629.608 % 9,98  
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Euro 15,4582 15,5117 % 0,20  
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Riyal 3,5949 3,6130 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.834 0,01  
Altın Gr. 797 797 0,69  
Cumhuriyet 5.304 5.384 -3,00  
Tam 5.281 5.413 -5,60  
Yarım 2.552 2.618 -2,71  
Çeyrek 1.280 1.309 -1,35  
Gümüş.Ons 23,27 23,32 0,00  
Gümüş Gr. 10,12 10,14 -0,01  
B. Petrol 91,79 91,79 0,16  
Seans Raporu 18:05
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