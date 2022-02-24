Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.02.2022 13:34
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSALNF82311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 4,60164 3.737.328,39 Evet
2 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 3,8475 2.731.725 Evet
3 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022
4 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022
5 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022
6 23.02.2023 22.02.2023 23.02.2023
7 25.05.2023 24.05.2023 25.05.2023
8 31.08.2023 29.08.2023 31.08.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSALNF82311 ISIN kodlu Tahvili 02.kupon ödemesi 24/02/2022 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerinize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004014


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:421.839
Değişim :  -8,80% |  -177,31
Açılış :  1.953  
Önceki Kapanış :  2.016  
En Yüksek
1.953 En Düşük
1.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 17,43 43.267.835 % 7,59  
ULUUN 6,58 142.936.657 % 5,79  
PETUN 20,12 41.228.838 % 5,18  
DAGHL 13,90 6.521.280 % 2,96  
HUNER 2,47 632.960.475 % 2,07  
daha fazla
14:42 Alış Satış %  
Dolar 14,3809 14,4400 % 4,51  
Euro 16,2094 16,3280 % 4,28  
Sterlin 19,1869 19,2831 % 2,84  
Frank 15,5028 15,5962 % 3,44  
Riyal 3,8205 3,8397 % 4,06  
daha fazla
14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.970 60,31  
Altın Gr. 909 909 60,85  
Cumhuriyet 6.079 6.170 457,00  
Tam 6.059 6.220 477,14  
Yarım 2.929 3.009 230,80  
Çeyrek 1.469 1.504 115,41  
Gümüş.Ons 25,39 25,42 0,83  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,79  
B. Petrol 101 101 7,01  
Seans Raporu 14:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru