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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2022 18:14
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono İracına İlişkin Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.000.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNF62229 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 95.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006977


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ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
IPEKE 14,92 167.663.017 % 9,95  
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Frank 15,3039 15,3961 % 0,38  
Riyal 3,7518 3,7706 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 2,62  
Altın Gr. 875 876 3,28  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,15  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,02  
B. Petrol 114 114 1,07  
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