***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 18:14
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono İracına İlişkin Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.000.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNF62229 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 95.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006977
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0525
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05875,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,28
|Açılış
|: 875,55
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.663.017
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0996
|14,1108
|% 0,15
|
|Euro
|15,5998
|15,6567
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,8078
|18,9021
|% -0,07
|
|Frank
|15,3039
|15,3961
|% 0,38
|
|Riyal
|3,7518
|3,7706
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,62
|
|Altın Gr.
|875
|876
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY