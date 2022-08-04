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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2022 14:52
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFALNFK2224 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 151.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051816


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Cumhuriyet 6.880 6.984 92,00  
Tam 6.917 6.966 63,00  
Yarım 3.370 3.406 31,00  
Çeyrek 1.690 1.702 15,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,26 0,17  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,19  
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