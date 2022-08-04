***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2022 14:52
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFALNFK2224 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 151.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051816
BIST
15:422.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 45,77
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4217,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4218,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1106
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:421.030,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.030,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DARDL
|4,29
|268.548.218
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.622.057
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.684.303
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.064.590
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.572.021
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,70
|72.096.794
|% -9,03
|
|KZBGY
|47,10
|115.819.815
|% -8,99
|
|THYAO
|55,85
|3.741.540.969
|% 1,55
|
|HEKTS
|38,10
|2.298.106.694
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.622.425.931
|% 2,15
|
|KARSN
|7,50
|1.328.567.441
|% 6,08
|
|SASA
|51,10
|1.037.855.549
|% 2,53
|
|TSKB
|2,93
|810.484.728
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|750.821.471
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,06
|995.446.751
|% 2,85
|
|KARSN
|7,50
|1.328.567.441
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|299.198.598
|% 9,84
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9713
|% 0,25
|
|Euro
|18,3267
|18,3488
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6879
|21,7966
|% -0,10
|
|Frank
|18,6714
|18,7839
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|17,64
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|15,05
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|92,00
|
|Tam
|6.917
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.370
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,19
|
|B. Petrol
|96,67
|96,67
|-0,11
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55ISFIN
Yüzde 8.17 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 198, 957 adet işlem
-
15:54KMPUR
Yüzde 4.74 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 161 adet işlem
-
15:53ORCAY
Yüzde 7.37 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 909, 665 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 1.78 ) 2, 929
-
15:52SEKFK
Yüzde 5.24 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 764, 175 adet işlem