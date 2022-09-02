***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni * Dönemsel faiz oranı eklenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,37Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF92234Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 01.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.221.000İhraç Fiyatı 0,94973Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2022Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.221.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli TRFALNF92234 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 31.221.000 TL olarak itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059627BIST