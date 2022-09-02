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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.09.2022 15:05
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni * Dönemsel faiz oranı eklenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,62
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF92226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.150.000
İhraç Fiyatı 0,94746
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2022
Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.150.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli TRFALNF92226 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 100.150.000 TL olarak itfa olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059628


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Çeyrek 1.649 1.666 13,00  
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