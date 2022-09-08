***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.12.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,45Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNFA2226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.500.000İhraç Fiyatı 0,94904Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.12.2022Kayıt Tarihi 14.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 70.500.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFALNFA2226 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 70.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061544BIST