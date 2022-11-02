***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatif Bank A.Ş. Bono İhracına İlişkin BilgiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2023Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,049315068Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF22314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 02.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,94296Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2023Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli TRFALNF22314 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 200,000,000.00 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076343BIST