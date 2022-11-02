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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 18:19
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatif Bank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni itfa olması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,042465753
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıyıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 198.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 97 gün vadeli TRFALNFK2216 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 198,000,000 TL olarak itfa olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076354


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Riyal 4,9400 4,9648 % 0,05  
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Altın Ons 1.653 1.653 23,28  
Altın Gr. 989 989 13,57  
Cumhuriyet 6.592 6.692 75,00  
Tam 6.622 6.676 42,00  
Yarım 3.227 3.266 22,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,93 0,45  
Gümüş Gr. 11,89 11,90 0,24  
B. Petrol 97,33 97,33 2,66  
Seans Raporu 14:32
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