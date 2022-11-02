***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatif Bank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin BilgiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfa olmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,042465753Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıyıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 198.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 97 gün vadeli TRFALNFK2216 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 198,000,000 TL olarak itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076354BIST