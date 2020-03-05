***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Mevcut Sermaye (TL)1730655000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2038390000Bedelli Artırım Tutarı (TL)307735000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)307735000Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)YOKBedelli Artırım Oranı (%)% 100Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarBankamız kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, bu kayıtlı sermaye tavani içerisinde kalma şartı ile Bankamız Yönetim Kurulu almış olduğu, Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin 1.730.655.000 TL'den 2.038.390.000 TL'ye çıkarılmasına ve çıkarılan tutarın bankamız ana ortağından nakden tahsiline ve bu kapsamda yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Alınan bu yetki çercevesinde sermayenin artırılabilmesi için ana ortaktan sermaye tutarı nakit olarak alınmış olup ve bloke edilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17. maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygunluk için başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824560BIST