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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

05.03.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
1730655000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2038390000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
307735000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
307735000
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
YOK
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, bu kayıtlı sermaye tavani içerisinde kalma şartı ile  Bankamız Yönetim Kurulu almış olduğu,  Yönetim Kurulu Kararı ile  sermayenin 1.730.655.000 TL'den 2.038.390.000 TL'ye çıkarılmasına ve çıkarılan tutarın bankamız ana ortağından nakden tahsiline ve bu kapsamda yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
  
Alınan bu yetki çercevesinde sermayenin artırılabilmesi için ana ortaktan sermaye tutarı nakit olarak alınmış olup ve bloke edilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17. maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygunluk için başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824560


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Altın Gr. 326 326 6,30  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,31 17,33 0,08  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,03  
B. Petrol 51,18 51,18 0,05  
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