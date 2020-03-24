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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

24.03.2020 10:06
GÜNCEL HABERLER



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
1730655000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2038390000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
307735000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
YOK
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 17,75
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamız kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, bu kayıtlı sermaye tavani içerisinde kalma şartı ile  Bankamız Yönetim Kurulu almış olduğu,  Yönetim Kurulu Kararı ile  sermayenin 1.730.655.000 TL'den 2.038.390.000 TL'ye çıkarılmasına ve çıkarılan tutarın bankamız ana ortağından nakden tahsiline ve bu kapsamda yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
  
Alınan bu yetki çercevesinde sermayenin artırılabilmesi için ana ortaktan sermaye tutarı nakit olarak alınmış olup ve bloke edilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17. maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygunluk için başvuru yapılmıştır.
Yapılan başvurumuz BDDK tarafından incelenmiş ve 23/03/2020 tarih ve 3392 Sayılı yazıları ile uygunluk verilmiştir.Bu uygunluğa göre bloke edilen tutar sermaye hesabına aktarılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831625


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PENGD 2,31 1.124.060 % 10,00  
ALCTL 13,53 4.942.832 % 10,00  
BALAT 1,87 229.175 % 10,00  
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Altın Gr. 332 333 5,65  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,07 0,77  
Gümüş Gr. 2,93 2,94 0,15  
B. Petrol 28,45 28,45 1,42  
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