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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

23.02.2021 19:32



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2021
Mevcut Sermaye (TL)
2038390000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2213740000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
175350000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
yok
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 8
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

 
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli ve 20 nolu Kararı ile, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususa yönelik tüm işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, artırılan sermaye tutarı Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C) tarafından Bankamız hesaplarına transfer edilmiş olup, ilgili tutar sermaye artışı için bloke edilmiştir. Artırılan sermaye tutarının özkaynak hesabında dikkate alınabilmesi için Bankamızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17 nci maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.
    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912000


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