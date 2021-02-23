***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/02/2021Mevcut Sermaye (TL)2038390000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2213740000Bedelli Artırım Tutarı (TL)175350000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)yokBedelli Artırım Oranı (%)% 100Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 8Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli ve 20 nolu Kararı ile, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususa yönelik tüm işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, artırılan sermaye tutarı Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C) tarafından Bankamız hesaplarına transfer edilmiş olup, ilgili tutar sermaye artışı için bloke edilmiştir. Artırılan sermaye tutarının özkaynak hesabında dikkate alınabilmesi için Bankamızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17 nci maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912000BIST