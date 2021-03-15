***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
15.03.2021 17:09
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2021
Mevcut Sermaye (TL)
2038390000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2213740000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
175350000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
1
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
yok
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamızın 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli ve 20 no.lu Kararı ile Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususa yönelik tüm işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine karar verilmiş bu doğrultuda artırılan sermaye tutarının özkaynak hesabında dikkate alınabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden BDDK tarafından Bankamız ödenmiş sermayesinin 2.038.390.000 TL'den 2.213.740.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, bloke edilen sermaye tutarı ödenmiş sermaye hesabına aktarılmış, tescil için gerekli işlemler başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918230
BIST