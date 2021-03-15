***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/02/2021Mevcut Sermaye (TL)2038390000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2213740000Bedelli Artırım Tutarı (TL)175350000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)yokBedelli Artırım Oranı (%)% 100Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli ve 20 no.lu Kararı ile Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususa yönelik tüm işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine karar verilmiş bu doğrultuda artırılan sermaye tutarının özkaynak hesabında dikkate alınabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden BDDK tarafından Bankamız ödenmiş sermayesinin 2.038.390.000 TL'den 2.213.740.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, bloke edilen sermaye tutarı ödenmiş sermaye hesabına aktarılmış, tescil için gerekli işlemler başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918230BIST