***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.01.2020 09:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815312
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0226
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 303,71
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8028
|7,8419
|% 0,95
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,86
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,61
|57,61
|-1,30
|