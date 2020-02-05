***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 08:51
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİS VEKALETEN YAPILANDIRMA VE YASAL TAKİPTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817093
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
0
En Düşük
0
18:055,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
18:056,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
18:05300,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,14
|Açılış
|: 300,16
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,33
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|8,84
|18.277.725
|% 168,62
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,11
|15.593.723
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 0,00
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7691
|7,8081
|% -0,00
|
|Frank
|6,1504
|6,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|4,41
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,25
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|0,56
|
Seans Raporu
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10:01TEKTU
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