***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiİSTANBUL KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Ayazağa Mah. Cendere cad. No:109M 2D Blok Kat:4 Sarıyer İstanbul DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK 0212-315 68 68 262-672 15 01 24.02.1992SİRKECİ ŞUBE ŞUBE Hobyar Mah. Ankara Cad. No:47 AHMET BARAN SANCAR 212-511 95 09 212-511 99 48 28.12.1993KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBE ŞUBE İçerenköy mah.Umut sokak NO:10-12 Zemin Kat Ataşehir - İstanbul BURCU YANGAZ 216-574 79 74 216-573 74 11 12.08.1996GÜNEŞLİ ŞUBE ŞUBE 15 Temmuz Mah. Gülbahar cad. no:128A Bağcılar- İstanbul AYDIN ÇETİN 212-550 63 53 212-550 81 37 29.12.1997SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE Selim Ragıp Emeç sokak No:3/A Kadıköy- İstanbul NURPINAR YAZICIOĞLU 0216-363 49 90 216-411 89 07 25.12.1998İZMİR ŞUBE ŞUBE Şehit Nevres Bulvarı No:23/A Konak - İzmir MEHMET EMİN CANLI 232-422 69 10 232-463 90 19 17.09.1993BURSA ŞUBE ŞUBE 23 Nisan Mah. 75.Yıl Cad. No:5A/D Nilüfer- Bursa MUSTAFA YANIKLAR 224-272 68 80 262-672 15 07 16.08.1993ANKARA KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Çankaya Mah. Atatürk Bulvarı Nazmibey İş Merkezi No:138/A Çankaya- ANKARA YELİZ BIYIKOĞLU 312-442 21 40 312-442 41 61 12.08.1996KARTAL ŞUBE ŞUBE Çınardere Cad. E-5 Yanyol No:77 Pendik- İstanbul ALTUĞ KILINÇ 216-452 44 44 216-452 44 37 29.12.1997OSTİM ŞUBE ŞUBE Ostim OSB Mah. 100.Yıl Bulvarı No:55 B/5 Yenimahalle- ANKARA ÇETİN TÖZÜM 312-385 69 10 312-385 69 20 29.12.1997BAKIRKÖY ŞUBE ŞUBE Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:103 B Bakırköy İSTANBUL CANER ÖZMEN 212-542 56 54 212-543 53 18 07.12.1992ANTALYA ŞUBE ŞUBE Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cda. Metropol Çarşı A Blok No:51 Muratpaşa- ANTALYA FATİH BAKIRARAR 242-243 22 03 242-248 77 85 23.03.1998SULTANBEYLİ ŞUBE ŞUBE Abdurrahman Mah. Bosna Bulvarı No:5 Kat:2 Sultanbeyli- İstanbul SERTAÇ NEMRUT 216-398 95 60 212-276 43 72 12.03.2007ADANA ŞUBESİ ŞUBE Kuruluş mah. Ziyapaşa Bulvarı Refah Apartmanı No:29/A Seyhan - ADANA MELTEM ŞENKAL 322-459 18 88 322-458 35 73 16.11.1998ŞİŞLİ ŞUBESİ ŞUBE Halaskargazi Caddesi No: 163/A Şişli- İSTANBUL FERHAT ERİŞTİ 212-219 41 51 212-219 41 62 25.12.1998ATAŞEHİR TİCARİ ŞUBESİ ŞUBE Barbaros Mah. Halk cad. no:37 A Blok Ataşehir - İstanbul BURCU GÜLER (VEKALETEN) 216-363 48 10 216-360 03 20 31.12.1998KONYA ŞUBESİ ŞUBE Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:7 Karatay- KONYA METİN ESATOĞLU 332-342 54 66 332-342 24 29 28.12.1998KAYSERİ ŞUBESİ ŞUBE Cumhuriyet mah. Millet Cad. no:36 Melikgazi- KAYSERİ FEVZİ SÜRÜCÜ(VEKALETEN) 352-222 11 11 352-222 21 04 28.12.1998KARŞIYAKA ŞUBE ŞUBE Cemal Gürsel Cad. No:164/1 Karşıyaka- İzmir NEŞE TUNALI 232-369 99 00 232-369 19 67 07.08.2000GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İncirlipınar Mah. Gazi Mustafa Paşa Bulvarı Tekerekoğlu İş Merkezi No:14 E-F-G Şehitkamil- Gaziantep OĞUZ ÖNCÜ 342-215 31 15 0262-672 15 20 21.08.2000AVCILAR ŞUBE ŞUBE Cihangir Mah. E-5 yANYOL dÜZ SOKAK nO:1 Avcılar İstanbul 212-422 24 10 212-422 87 97 16.06.1997GEBZE ŞUBE ŞUBE Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:64 Gebze- KOCAELİ ERKAN KÜÇÜK 262-643 20 00 262-643 61 44 18.04.2005ÜMRANİYE İMES ŞUBE ŞUBE İmes Sanayi Sitesi C Blok 302 Sokak No:2 Yukarı Dudullu Ümraniye - İSTANBUL CİHAN MUGAN (VEKALETEN) 216-364 53 53 216-364 38 51 17.08.2005SİTELER ŞUBE ŞUBE Demirhendek Cad. No.128 Altındağ- ANKARA KORAY ÇAKIR 312-348 34 00 312-348 68 08 11.11.2015İKİTELLİ ŞUBE ŞUBE Ziya Gökalp Mah Atatürk Bulvarı Göksu İş Merkezi no:56 A blok No:5 Başakşehir İstanbul ALPER ERÖZ 212-57146 43 212-671 42 81 17.04.2006BAYRAMPAŞA ŞUBE ŞUBE Yeni Mahalle Cad. No:2 Doğa Plaza Bayrampaşa - ISTANBUL TEOMAN AKSAÇ 212-671 46 43 212-671 42 81 17.04.2006HADIMKÖY ŞUBE ŞUBE Akçaburgaz Mah.Hadımköy Yolu No:190 Esenyurt - ISTANBUL HÜSEYİN HİLMİ GÜNEŞ 212-226 85 50 212-226 11 82 15.01.2007İZMİT ŞUBE ŞUBE Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Cad. no:65/4 İzmit- KOCAELİ HASAN ÇAĞLAR SÖNMEZ 262-322 06 05 262-322 06 30 22.01.2007ESKİŞEHİR ŞUBE ŞUBE Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Cad. No:13 G Tepebaşı Eskişehir HAKAN EMRE ÇINAR 222-230 71 72 222-672 17 01 22.01.2007LEVENT ŞUBE ŞUBE Levent Mah. Gonca Sokak.No:11 Beşiktaş İstanbul MURAT ŞAHİN 212-280 62 10 252-313 90 07 252-313 42 30 16.07.2008ETİLER ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ ŞUBE Rumelihasr Mah. Yıldız Çiçeği Sokak No:13 Beşiktaş İSTANBUL AZİME ARZU EŞSİZ 212-257 88 33 212-257 88 26 24.02.1992ANKARA-BALGAT ŞUBE ŞUBE Ceyhun Atuf kansu Cad. Başkent Plaza Ticaret Merkezi No:56 Çankaya ANKARA BEHİYE EMİNE TANBOĞA 312-472 18 00 312-472 10 40 01.09.2010AYDIN ŞUBE ŞUBE Hasanefendi Ramazanpaşa Mah. İstiklal Cad. No:7A Efeler AYDIN CANAN GEDİKLİ 256-214 75 44 256-213 61 92 03.01.2011İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ ŞUBE İstanbul Deri Serbest Bölgesi hakkı Matraş Cad. No:11 TUZLA İSTANBUL SABRİ SERCAN KOÇAK 216-394 26 67 216-394 26 72 06.07.1998BEYLİKDÜZÜ ŞUBE ŞUBE Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 Skyport Residence Beylikdüzü İstanbul UMUT SALİH DENİZCİOĞLU 212-879 26 80 0262-672 17 19 06.07.2011ADAPAZARI ŞUBE ŞUBE Güllük Mah. Adnan Menderes Cad. No:143 Adapazarı Sakarya DERYA KIZEK 264-272 25 10 264-272 25 22 29.07.2011YEŞİLYURT ŞUBE ŞUBE Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu cad. No:1/1A Bakırköy İSTANBUL ESRA KAVUZLU 212-581 83 83 212-581 85 08 19.06.2013EGE ŞUBESİ ŞUBE Ankara Cad. No:81 Bayraklı İZMİR HASAN ÖNAL 232-290 08 10 232-290 09 15 06.08.2013İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞUBESİ ŞUBE AOSB Mah. M.Kemal Atatürk bulvarı No:42/44 ÇİĞLİ İZMİR MURAT KÜÇÜKFALAY 232-328 23 95 262-672 17 25 21.10.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823805BIST