***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2020 13:56
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Ayazağa Mah. Cendere cad. No:109M 2D Blok Kat:4 Sarıyer İstanbul DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK 0212-315 68 68 262-672 15 01 24.02.1992
SİRKECİ ŞUBE ŞUBE Hobyar Mah. Ankara Cad. No:47 MURAT ŞAHİN 212-511 95 09 212-511 99 48 28.12.1993
KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBE ŞUBE İçerenköy mah.Umut sokak NO:10-12 Zemin Kat Ataşehir - İstanbul BURCU YANGAZ 216-574 79 74 216-573 74 11 12.08.1996
GÜNEŞLİ ŞUBE ŞUBE 15 Temmuz Mah. Gülbahar cad. no:128A Bağcılar- İstanbul AYDIN ÇETİN 212-550 63 53 212-550 81 37 29.12.1997
SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE Selim Ragıp Emeç sokak No:3/A Kadıköy- İstanbul NURPINAR YAZICIOĞLU 0216-363 49 90 216-411 89 07 25.12.1998
İZMİR ŞUBE ŞUBE Şehit Nevres Bulvarı No:23/A Konak - İzmir MEHMET EMİN CANLI 232-422 69 10 232-463 90 19
14:13105.392
En Yüksek
|Değişim
|: -3,84%
|| -4.208,60
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:136,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:136,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:13330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,72
|Açılış
|: 330,44
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9855
|8,0255
|% 0,95
|
|Frank
|6,5783
|6,6179
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,11
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|14,02
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|6,78
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
|