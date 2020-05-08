***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2020 09:47
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Orient 1 Limited 1 TRY 0
C.B.Q Finance Limited 1 TRY 0
Commercial Bank Financial Services (LLC) 1 TRY 0
CB Global Limited 1 TRY 0
The Commercial Bank P.S.Q.C 2038389996 TRY 100
TOPLAM 2038389996 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843537
BIST
12:3698.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 92,25
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:367,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:367,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:36393,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.742.422
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.164.901
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.042.176
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|ARDYZ
|30,86
|27.997.704
|% -7,60
|
|BURVA
|18,21
|3.140.426
|% -5,65
|
|IPEKE
|13,58
|155.406.793
|% -5,37
|
|KRDMD
|2,58
|670.608.242
|% -0,77
|
|GARAN
|8,04
|381.708.040
|% 0,25
|
|HALKB
|5,35
|293.071.403
|% 3,08
|
|SASA
|9,58
|292.822.651
|% 2,13
|
|PETUN
|21,10
|286.563.756
|% -4,61
|
|KRDMD
|2,58
|670.608.242
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,12
|262.399.397
|% -0,47
|
|HALKB
|5,35
|293.071.403
|% 3,08
|
|VAKBN
|4,63
|233.515.513
|% 2,89
|
|GARAN
|8,04
|381.708.040
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7780
|8,8221
|% 0,06
|
|Frank
|7,2877
|7,3316
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8865
|1,8959
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,01
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.571
|2,50
|
|Tam
|2.592
|2.638
|2,60
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,30
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,52
|