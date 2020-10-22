***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.10.2020 09:31
ÜR YARDIMCISI VE YAPILANDIRMA VE YASAL TAKİPTEN SORUMLU VEKİL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882951
BIST
10:471.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.209
10:477,7948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:479,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2461
10:47481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KARTN
|1.125,70
|863.412
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|63.216.294
|% 9,99
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|MERKO
|19,24
|19.397.018
|% 9,94
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|112.499.609
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,64
|347.212.203
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|206.224.959
|% 2,03
|
|GARAN
|7,50
|177.874.706
|% -0,40
|
|ESEN
|21,10
|162.107.997
|% 5,55
|
|DGKLB
|3,26
|145.380.625
|% 2,84
|
|TSKB
|1,64
|347.212.203
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|206.224.959
|% 2,03
|
|DGKLB
|3,26
|145.380.625
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,36
|104.433.826
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,50
|99.189.741
|% -1,19
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7896
|7,7970
|% -0,20
|
|Euro
|9,2471
|9,2566
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2253
|10,2766
|% -0,15
|
|Frank
|8,5790
|8,6307
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0737
|2,0841
|% -0,15
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-4,24
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|