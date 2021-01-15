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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2021 15:11



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE YAPILANDIRMA VE YASAL TAKİPTEN SORUMLU VEKİL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZLEN SANIBELLİ Bilgi Teknolojileri ve Operasyon GMY Bankacı
GÖKAY DEDE Bireysel ve Dijital Bankacılık GMY Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902596


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Altın Ons 1.849 1.850 2,21  
Altın Gr. 441 441 3,56  
Cumhuriyet 2.916 2.960 7,00  
Tam 2.906 2.979 11,05  
Yarım 1.405 1.441 5,35  
Çeyrek 704 721 2,68  
Gümüş.Ons 25,31 25,36 -0,20  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,03  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,80  
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