***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOMER HUSSAIN I H AL-FARDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Başkan Vekili, The Commercial Bank Murahhas Azası Alfardan Group ve İştirakleri Başkan Ve CEO'su, Mars Arabia Murahhas Azası, Qatar Red Crescent Autority İstişare Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEPH ABRAHAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.04.2017 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank Grup CEO'su Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi BaşkanıMOHD ISMAIL M MANDANİ AL-EMADI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank YK Üyesi Esmeal Mandani Establishment Yöneticisi, Cool N Rest Kurucu Ortağı, Hilal Al Sharq Kurucu Ortağı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Risk Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Yedek ÜyesiPAUL GOSSIAUX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, The Commercial Bank Riskten Sorumlu GMY (CRO), The Commercial Bank Kredi Tahsis GMY, Uluslarası Bankacılık ve Kamu Sektörü Kredileri Tahsil Direktörü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Kredi Komitesi ÜyesiZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.09.2017 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi BaşkanıLEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.11.2018 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Commercial Bank Operasyonlardan Sorumlu GMY (COO) Evet 0 Bağımsız Üye Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi ÜyesiHALİL SEDAT ERGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil YK Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi, YK Risk KomitesiCENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.10.2017 İcrada Görevli Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı, Alternatif Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi, Genel MüdürRAJBHUSHAN BUDDHIRAJU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2020 İcrada Görevli Değil The Commercial Bank Kurumsal Bankacılıktan sorumlu GMY yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil yok Hayır Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927921BIST