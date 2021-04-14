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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2021 14:24



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OMER HUSSAIN I H AL-FARDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Başkan Vekili, The Commercial Bank Murahhas Azası Alfardan Group ve İştirakleri Başkan Ve CEO'su, Mars Arabia Murahhas Azası, Qatar Red Crescent Autority İstişare Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEPH ABRAHAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.04.2017 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank Grup CEO'su Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi Başkanı
MOHD ISMAIL M MANDANİ AL-EMADI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank YK Üyesi Esmealrim/927896


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Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,01  
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