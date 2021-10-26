***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:3-M İç Kapı No:1 Sarıyer / İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAyazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:3-M İç Kapı No:1 Sarıyer / İSTANBUL 212 315 65 00 212 225 76 15Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiİSTANBUL KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Kat:4 34485 Sarıyer İstanbul DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK 0212-315 68 68 262-672 15 01 24.02.1992SİRKECİ ŞUBE ŞUBE Hobyar Mah. Ankara Cad. No:47 MURAT ŞAHİN 212-511 95 09 212-511 99 48 28.12.1993ANADOLU KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer İstanbul BURCU YANGAZ 212-338 26 90 262-672 15 03 12.08.1996SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE Selim Ragıp Emeç sokak No:3/A Kadıköy- İstanbul NURPINAR YAZICIOĞLU 0216-363 49 90 216-411 89 07 25.12.1998İZMİR ŞUBE ŞUBE Şehit Nevres Bulvarı No:23/A Konak - İzmir MEHMET EMİN CANLI 232-422 69 10 232-463 90 19 17.09.1993BURSA ŞUBE ŞUBE 23 Nisan Mah. 75.Yıl Cad. No:5A/D Nilüfer- Bursa MUSTAFA YANIKLAR 224-272 68 80 262-672 15 07 16.08.1993ANKARA KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Çankaya Mah. Atatürk Bulvarı Nazmibey İş Merkezi No:138/A Çankaya- ANKARA YELİZ BIYIKOĞLU 312-442 21 40 312-442 41 61 12.08.1996KARTAL ŞUBE ŞUBE Çınardere Cad. E5 Yanyol No:77 34896 Pendik- İstanbul SERTAÇ NEMRUT 216-452 44 44 262- 672 15 09 29.12.1997OSTİM ŞUBE ŞUBE Ostim OSB Mah. 100.Yıl Bulvarı No:55 B/5 Yenimahalle- ANKARA ÇETİN TÖZÜM 312-385 69 10 312-385 69 20 29.12.1997BAKIRKÖY ŞUBE ŞUBE Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:103 B Bakırköy İSTANBUL İSMAİL KİTİR 212-542 56 54 212-543 53 18 07.12.1992ANTALYA ŞUBE ŞUBE Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cda. Metropol Çarşı A Blok No:51 Muratpaşa- ANTALYA FATİH BAKIRARAR 242-243 22 03 242-248 77 85 23.03.1998ADANA ŞUBESİ ŞUBE Kuruluş mah. Ziyapaşa Bulvarı Refah Apartmanı No:29/A Seyhan - ADANA MELTEM ŞENKAL 322-459 18 88 322-458 35 73 16.11.1998ŞİŞLİ ŞUBESİ ŞUBE Halaskargazi Caddesi No: 163/A Şişli- İSTANBUL FERHAT ERİŞTİ 212-219 41 51 212-219 41 62 25.12.1998ATAŞEHİR TİCARİ ŞUBESİ ŞUBE Barbaros Mah. Halk cad. no:37 A Blok Ataşehir - İstanbul BURCU GÜLER 216-363 48 10 216-360 03 20 31.12.1998KONYA ŞUBESİ ŞUBE Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:7 Karatay- KONYA METİN ESATOĞLU 332-342 54 66 332-342 24 29 28.12.1998KAYSERİ ŞUBESİ ŞUBE Cumhuriyet Mah.Millet Cad.No:26/1 Melikgazi Kayseri FEVZİ SÜRÜCÜ 352-222 11 11 262-672 15 18 28.12.1998GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İncirlipınar Mah. Gazi Mustafa Paşa Bulvarı Tekerekoğlu İş Merkezi No:14 E-F-G Şehitkamil- Gaziantep OĞUZ ÖNCÜ 342-215 31 15 0262-672 15 20 21.08.2000GEBZE ORGANİZE BÖLGE ŞUBESİ ŞUBE Gebze OSB2 Mah. 1600 Sokak Dış Kapı No: 1601/6 İç Kapı No: Z12 Çayırova- Kocaeli MUSTAFA SARPER DÖNERTAŞ 262-643 20 00 262-672 15 23 18.04.2005ÜMRANİYE İMES ŞUBE ŞUBE İmes Sanayi Sitesi C Blok 302 Sokak No:2 Yukarı Dudullu Ümraniye - İSTANBUL CİHAN MUGAN 216-364 53 53 216-364 38 51 17.08.2005İKİTELLİ ŞUBE ŞUBE Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı Göksu İş Merkezi no 56 A Blok no 5 Başakşehir İstanbul ALPER ERÖZ 212-671 46 43 262-672 15 26 17.04.2006BAYRAMPAŞA ŞUBE ŞUBE Yeni Mahalle Cad. No:2 Doğa Plaza Bayrampaşa - ISTANBUL MURAT ŞAHİN 212-671 46 43 212-671 42 81 17.04.2006HADIMKÖY ŞUBE ŞUBE Akçaburgaz Mah.Hadımköy Yolu No:190 Esenyurt - ISTANBUL UMUT SALİH DENİZCİOĞLU 212-226 85 50 212-226 11 82 15.01.2007İZMİT ŞUBE ŞUBE Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Cad. no:65/4 İzmit- KOCAELİ HASAN ÇAĞLAR SÖNMEZ 262-322 06 05 262-322 06 30 22.01.2007ESKİŞEHİR ŞUBE ŞUBE Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Cad. No:13 G Tepebaşı Eskişehir HAKAN EMRE ÇINAR 222-230 71 72 222-672 17 01 22.01.2007LEVENT ŞUBE ŞUBE Levent Mah. Gonca Sokak.No:11 Beşiktaş İstanbul CANER ÖZMEN 212-280 62 10 212-672 17 02 27.11.1997MERSİN ŞUBE ŞUBE Camiişerif Mah.İstiklal Cad. (Kurtuluş Cad.) No:32 Kat.1 Akdeniz MERSİN HAVVA AKIŞ 324-237 90 00 324-237 78 71 13.08.2007SAMSUN ŞUBE ŞUBE Kale Mah. Ziya Paşa Sokak Fatih Temiz İş Merkezi B Blok No:4 B Bölüm 2 İlkadım SAMSUN MESUT ALBASAR 362-432 34 55 362-432 63 87 10.09.2007ALTUNİZADE ŞUBE ŞUBE Mahir İz Cad. No:20 A Blok Altunizade ÜSKÜDAR İSATNBUL CEM AKBULUT 216-474 70 88 216-474 70 99 05.11.2007TUZLA O.S.B. ŞUBE ŞUBE Aydınlı Birlik OSB Mah. 1 No'lu Cadde No:1/4 TUZLA İSTANBUL SABRİ SERCAN KOÇAK 216-593 17 99 216-593 17 95 26.12.2007ÇORLU ŞUBE ŞUBE Kazımiye Mah. Omurtak Cad. Kılıçoğlu Plaza Kipa Karşısı A Blok Zemin Kat no:4 Çorlu İstanbul FIRAT ORHAN 282-673 63 63 282-673 63 73 19.11.2007MANİSA ŞUBE ŞUBE 75.Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe cad. No:67/13(A) Yunusemre MANİSA OLGUN ATAMAN 236-233 94 30 236-233 03 78 19.03.2008TRABZON ŞUBE ŞUBE Kemerkaya Mah. Maraş Cad. Ahmet Selim Teymur Sokak No:5/A Ortahisar TRABZON HAKAN RENKVER 462-326 98 97 462-321 95 46 24.09.2008DENİZLİ ŞUBE ŞUBE Topraklık Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21/A Pamukkale- DENİZLİ FERAY PINAR TAVASLIOĞLU 258-262 42 60 258-242 65 90 27.08.2008BODRUM ŞUBE ŞUBE Kıbrıs şehitleri cad. no:112 Yeniköy Bodrum MUĞLA ZUHAL ARZUMAN 252-313 90 07 252-313 42 30 16.07.2008ETİLER ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ ŞUBE Rumelihasr Mah. Yıldız Çiçeği Sokak No:13 Beşiktaş İSTANBUL AZİME ARZU EŞSİZ 212-257 88 33 212-257 88 26 24.02.1992ANKARA-BALGAT ŞUBE ŞUBE Ceyhun Atuf Kansu Cad. Başkent Plaza Ticaret Merkezi No:56 Çankaya Ankara KORAY ÇAKIR 312-472 18 00 0262-672 17 14 01.09.2010AYDIN ŞUBE ŞUBE Hasanefendi Ramazanpaşa Mah. İstiklal Cad. No:7A Efeler AYDIN CANAN GEDİKLİ 256-214 75 44 256-213 61 92 03.01.2011İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ ŞUBE İstanbul Deri Serbest Bölgesi hakkı Matraş Cad. No:11 TUZLA İSTANBUL SABRİ SERCAN KOÇAK 216-394 26 67 216-394 26 72 06.07.1998BEYLİKDÜZÜ ŞUBE ŞUBE Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 Skyport Residence Beylikdüzü İstanbul UMUT SALİH DENİZCİOĞLU 212-879 26 80 0262-672 17 19 06.07.2011ADAPAZARI ŞUBE ŞUBE Güllük Mah. Adnan Menderes Cad. No:143 Adapazarı Sakarya HASAN ÇAĞLAR SÖNMEZ 264-272 25 10 262- 672 17 20 29.07.2011YEŞİLYURT ŞUBE ŞUBE Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu cad. No:1/1A Bakırköy İSTANBUL ESRA KAVUZLU 212-581 83 83 212-581 85 08 19.06.2013EGE ŞUBESİ ŞUBE Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.No:81 35535 Bayraklı İzmir HASAN ÖNAL 232-290 08 10 0262-672 17 24 06.08.2013İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞUBESİ ŞUBE AOSB Mah. M.Kemal Atatürk bulvarı No:42/44 Çiğli İZMİR KERİM KILIÇ 232-328 23 95 262-672 17 25 21.10.2019SİNCAN OSB ŞUBESİ ŞUBE ASO 1. OSB Bulvarı No:1/BC Blok Z 22-23 Sincan Ankara ÇETİN TÖZÜM 312-267 25 88 262-672 17 26 09.03.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972314BIST