***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2022 09:34
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008043
BIST
10:101.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.999
En Düşük
1.986
10:1014,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1284
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1015,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1198
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7672
En Düşük
15,5959
10:10938,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 15,72
|Açılış
|: 938,36
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:10
|KOZAA
|25,16
|110.414.915
|% 8,45
|
|KOZAL
|142,10
|264.675.280
|% 8,06
|
|IPEKE
|16,51
|23.468.284
|% 7,98
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,58
|34.264.163
|% 5,93
|
|USAK
|1,37
|6.526.415
|% -7,43
|
|MARTI
|1,97
|867.183
|% -3,90
|
|AVTUR
|1,98
|16.449
|% -3,88
|
|GWIND
|6,35
|2.436.071
|% -3,20
|
|PKENT
|335,00
|584.601
|% -3,18
|
|KOZAL
|142,10
|264.675.280
|% 8,06
|
|KRDMD
|14,49
|259.388.386
|% 0,28
|
|EREGL
|34,70
|125.942.000
|% 0,35
|
|THYAO
|25,60
|122.120.977
|% -1,16
|
|KOZAA
|25,16
|110.414.915
|% 8,45
|
|KRDMD
|14,49
|259.388.386
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,10
|32.041.097
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|102.514.132
|% 0,26
|
|PETKM
|8,11
|70.299.757
|% 0,62
|
|DOHOL
|2,96
|23.243.083
|% 1,02
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4921
|14,5006
|% 0,89
|
|Euro
|15,7403
|15,7658
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,9111
|19,0059
|% 0,68
|
|Frank
|15,5862
|15,6801
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8508
|3,8701
|% 0,85
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,53
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,37
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,36
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,64
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25KOZAA
Yüzde 8.19 oranında artışla 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 788, 410 adet işlem
-
10:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.02 ) 2, 244
-
10:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:24XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 2, 313.00 milyon TL de