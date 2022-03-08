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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2022 09:34
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008043


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BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,16 110.414.915 % 8,45  
KOZAL 142,10 264.675.280 % 8,06  
IPEKE 16,51 23.468.284 % 7,98  
EKIZ 7,69 1.192.999 % 7,85  
ULUUN 8,58 34.264.163 % 5,93  
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10:10 Alış Satış %  
Dolar 14,4921 14,5006 % 0,89  
Euro 15,7403 15,7658 % 0,77  
Sterlin 18,9111 19,0059 % 0,68  
Frank 15,5862 15,6801 % 0,80  
Riyal 3,8508 3,8701 % 0,85  
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10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 2.017 2.017 19,53  
Altın Gr. 940 940 17,37  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,33  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,36  
B. Petrol 127 127 3,64  
Seans Raporu 10:10
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