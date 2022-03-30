***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2022 11:13
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYŞE AKBULUT KREDİ TAHSİS GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013934
BIST
12:392.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,58
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:3914,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6748
En Düşük
14,5332
12:3916,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1740
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:39904,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,60
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.880.176
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,92
|3.016.561
|% 8,59
|
|ADESE
|0,78
|59.377.744
|% 8,33
|
|DESA
|14,40
|19.546.716
|% 7,95
|
|CEOEM
|14,34
|94.394.040
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.993.674
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.960.604
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,73
|24.819.974
|% -5,86
|
|THYAO
|31,52
|2.059.399.446
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.201.484.414
|% 2,76
|
|SISE
|15,31
|876.808.980
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.857.891
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|662.930.580
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.426.182
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|212.891.049
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.852.482
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3478
|16,3593
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 1,14
|
|Frank
|15,7772
|15,8722
|% 1,20
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% 0,69
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,01
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.002
|6.093
|49,00
|
|Tam
|5.970
|6.119
|45,49
|
|Yarım
|2.886
|2.960
|22,01
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|11,01
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,67
|