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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2022 11:13
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYŞE AKBULUT KREDİ TAHSİS GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013934


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ISFIN 3,41 266.880.176 % 9,29  
PRZMA 3,92 3.016.561 % 8,59  
ADESE 0,78 59.377.744 % 8,33  
DESA 14,40 19.546.716 % 7,95  
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Sterlin 19,2397 19,3362 % 1,14  
Frank 15,7772 15,8722 % 1,20  
Riyal 3,8984 3,9180 % 0,69  
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Altın Gr. 905 905 5,35  
Cumhuriyet 6.002 6.093 49,00  
Tam 5.970 6.119 45,49  
Yarım 2.886 2.960 22,01  
Çeyrek 1.447 1.480 11,01  
Gümüş.Ons 24,76 24,80 0,01  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,08  
B. Petrol 110 110 2,67  
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