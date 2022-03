***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 4.000.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.213.740.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CB Innovation Services LLC 1 TRY 0C.B.Q Finance Limited 1 TRY 0Commercial Bank Financial Services (LLC) 1 TRY 0CB Global Trading Limited 1 TRY 0The Commercial Bank (P.S.Q.C) 2213739996 TRY 100TOPLAM 2213740000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013979BIST