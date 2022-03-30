***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2022 15:12
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 4.000.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.213.740.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CB Innovation Services LLC 1 TRY 0
C.B.Q Finance Limited 1 TRY 0
Commercial Bank Financial Services (LLC) 1 TRY 0
CB Global Trading Limited 1 TRY 0
The Commercial Bank (P.S.Q.C) 2213739996 TRY 100
TOPLAM 2213740000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013979
BIST
17:542.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,71
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:5414,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0766
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:5416,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1750
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:54912,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 912,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ULUSE
|103,00
|11.226.018
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|150.005.456
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|316.666.924
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|164.196.904
|% 9,78
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DZGYO
|2,61
|87.658.328
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.462.190
|% -9,98
|
|KAREL
|12,60
|121.932.021
|% -9,61
|
|THYAO
|31,92
|4.937.891.093
|% 0,88
|
|GARAN
|12,19
|1.989.988.763
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.820.384.103
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,11
|1.498.329.426
|% 2,75
|
|SISE
|15,10
|1.316.230.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|1.498.329.426
|% 2,75
|
|ODAS
|1,69
|517.487.781
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,37
|464.638.809
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|205.914.587
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|132.286.660
|% 6,94
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6425
|14,6482
|% 0,52
|
|Euro
|16,3492
|16,3606
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2484
|19,3450
|% 1,19
|
|Frank
|15,8169
|15,9122
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,53
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|17,07
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,87
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,89
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB