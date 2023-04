***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlternatif Finansal Kiralama A.Ş. Leasing İşlemleri 200.000.000,00 TRY 99,99Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık İşlemleri 17.700.000,00 TRY 100,00KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,4925iHRACAATI GELİŞTİRME A.Ş. 1875558499 3.081.275,00 TRY 0,1643