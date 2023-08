***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOMER HUSSAIN I H AL-FARDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Başkan Vekili, The Commercial Bank Murahhas Azası Alfardan Group ve İştirakleri Başkan Ve CEO'su, Mars Arabia Murahhas Azası, Qatar Red Crescent Autority İstişare Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEPH ABRAHAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.04.2017 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, United Arab Bank YK Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank Grup CEO'su Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi BaşkanıMOHD ISMAIL M MANDANİ AL-EMADI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.09.2014 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, National Bank of Oman YK Üyesi, The Commercial Bank YK Üyesi Esmeal Mandani Establishment Yöneticisi, Cool N Rest Kurucu Ortağı, Hilal Al Sharq Kurucu Ortağı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Risk Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Yedek ÜyesiZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.09.2017 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi BaşkanıLEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.11.2018 İcrada Görevli Değil Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Commercial Bank Operasyonlardan Sorumlu GMY (COO) Evet 0 Bağımsız Üye Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi ÜyesiHALİL SEDAT ERGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil YK Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi, YK Risk KomitesiRAJBHUSHAN BUDDHIRAJU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2020 İcrada Görevli Değil The Commercial Bank Kurumsal Bankacılıktan sorumlu GMY yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil yok Hayır Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Kredi Komitesi ÜyesiANTONIO FRANCISCO GAMEZ MUNOZ ANTONIO FRANCISCO GAMEZ MUNOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.09.2022 İcrada Görevli Değil The Commercial Bank CRO (Eylül 2021?den itibaren), CBAM (The Commercial Bank Grup Şirketi) YK Üyesi (Ekim 2021?den itibaren) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayır Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi ÜyesiHAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.07.2023 İcrada Görevli Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür VekiliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıHALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıHAMDİ İLKAY GİRGİN Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAYŞE AKBULUT Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBURCU YANGAZ Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube MüdürüDİDEM ŞAHİN ÇAKMAK Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube MüdürüZAFER VATANSEVER Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Operasyon Direktörü