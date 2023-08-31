***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıHALE ÖKMEN ATAKLI İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıHAMDİ İLKAY GİRGİN Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAYŞE AKBULUT Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBURCU YANGAZ Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube MüdürüDİDEM ŞAHİN ÇAKMAK Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube MüdürüZAFER VATANSEVER Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Operasyon DirektörüBEKİR SEÇKİN MUTLUBAŞ Yapılandırma, Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Yapılandırma, Yasal Takip Direktörlüğühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190568BIST