***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)OMER AL-FARDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0JOSEPH ABRAHAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0MOHD İSMAIL M MANDANI AL-EMADI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0ZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0HAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu ÜyesiRAJBHUSHAN BUDDHIRAJU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu ÜyesiHALİL SEDAT ERGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu ÜyesiLEONIE RUTH LETHBRIDGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu ÜyesiANTONIO FRANCISCO GAMEZ MUNOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204091BIST