***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 11:16
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OMER AL-FARDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0
JOSEPH ABRAHAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHD İSMAIL M MANDANI AL-EMADI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0
ZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0
HAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler ve Alternatif Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi
RAJBHUSHAN BUDDHIRAJU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL SEDAT ERGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi
LEONIE RUTH LETHBRIDGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi
ANTONIO FRANCISCO GAMEZ MUNOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204091
BIST