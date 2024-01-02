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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2024 17:34
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKAY DEDE BİREYSEL VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU GMY Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYŞE AKBULUT Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BURCU YANGAZ Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube Müdürü
DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Şube Müdürü
ZAFER VATANSEVER Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Operasyon Direktörü
BEKİR SEÇKİN MUTLUBAŞ Yapılandırma, Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı Bankacı Yapılandırma, Yasal Takip Direktörlüğü
BİKE TARAKCI İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231466


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KONTR 238,70 1.028.147.408 % 10,00  
SMART 31,46 41.927.565 % 10,00  
KRSTL 12,54 63.238.507 % 10,00  
PAPIL 58,85 49.516.070 % 10,00  
PAMEL 114,40 38.493.492 % 10,00  
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