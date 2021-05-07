***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.05.2021 18:14
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/05/2021
Karar Sayısı
59
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca ekte sunulan Alternatifbank A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Denetim Raporları tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935333
BIST
18:001.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:008,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0010,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:00484,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHGZT
|1,43
|7.549.402
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.684.516
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.785.256
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.980.212
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|115.358.918
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,94
|102.434.565
|% -7,16
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,90
|1.770.432.619
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,48
|1.281.257.497
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,45
|921.542.052
|% 5,18
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,14
|842.172.107
|% 2,88
|
|TSKB
|1,29
|494.274.536
|% 4,03
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,19
|224.066.409
|% 3,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|18,95
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-0,09
|