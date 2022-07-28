***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2022 18:10
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
79
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30 Haziran 2022 Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca ekte sunulan Alternatifbank A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Denetim Raporları tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Leonie Ruth Lethbridge
Halil Sedat Ergür
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi
Paul Gossiaux
Cenk Kaan Gür
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Hamdi İlkay Girgin
Mali İşler ve Planlama
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048709
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.594
En Düşük
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18:0517,9244
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|| 0,0021
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18:0518,3411
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18,4112
En Düşük
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18:051.017,23
En Yüksek
|Değişim
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|| 4,64
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9107
|17,9244
|% 0,01
|
|Euro
|18,3083
|18,3411
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,7351
|21,8441
|% -0,18
|
|Frank
|18,7363
|18,8492
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7564
|4,7802
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,36
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.776
|6.864
|30,00
|
|Yarım
|3.302
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,35
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