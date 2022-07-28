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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.07.2022 18:10
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
79
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                  
30 Haziran 2022 Sorumluluk Beyanı
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  (II-14.1)" uyarınca ekte sunulan Alternatifbank A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Denetim Raporları tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
    Leonie Ruth  Lethbridge
     
    Halil Sedat Ergür

      Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Başkanı
     
      Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi

    Paul Gossiaux
     
    Cenk Kaan Gür

      Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Üyesi
     
      Genel Müdür
 

    Hamdi İlkay Girgin
     
     

      Mali İşler ve Planlama
Genel Müdür Yardımcısı
     
     

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048709


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Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,27 0,25  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,12  
B. Petrol 104 104 2,35  
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