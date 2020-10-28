***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.10.2020 14:41
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
92
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca ekte sunulan Alternatifbank A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların Bankamızın konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri ile birlikte aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Bankamızın ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884701
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35499,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,97
|Açılış
|: 499,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
498,54
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2404
|8,2516
|% 0,82
|
|Euro
|9,6667
|9,6854
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,6635
|10,7170
|% 0,23
|
|Frank
|9,0246
|9,0789
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1967
|2,2077
|% 1,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-27,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.368
|0,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-1,60
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-0,78
|
|Çeyrek
|800
|819
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,12
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-1,56
|