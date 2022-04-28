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***ALNTF* *ARCLK* *BRKT* *TCRYT* *SMRFA* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

28.04.2022 17:17
***ALNTF* *ARCLK* *BRKT* *TCRYT* *SMRFA* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlan


***ALNTF******ARCLK******BRKT******TCRYT******SMRFA******KTKVK******AKDFA******AKBNK******ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, ALJF, ALNTF, ARCLK, BRKT, KTKVK, SMRFA, TCRYT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa
ALJ FİNANSMAN A.Ş. ALJF TRFALJF42211 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42213 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42213 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF42226 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42235 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024855


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EGSER 23,76 87.065.862 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.267 % 10,00  
ARENA 14,30 27.035.790 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.317.083 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.118.363 % 9,96  
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Tam 6.057 6.208 105,91  
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Gümüş Gr. 10,85 10,86 -0,15  
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