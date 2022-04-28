***ALNTF* *ARCLK* *BRKT* *TCRYT* *SMRFA* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ALNTF******ARCLK******BRKT******TCRYT******SMRFA******KTKVK******AKDFA******AKBNK******ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, ALJF, ALNTF, ARCLK, BRKT, KTKVK, SMRFA, TCRYTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN42210 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaALJ FİNANSMAN A.Ş. ALJF TRFALJF42211 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42213 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42213 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF42226 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42235 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024855BIST