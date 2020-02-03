***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.02.2020 16:40
***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALNTF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Alternatifbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFALNF52022
Nominal Değer (TL)
11.650.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
04/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816726
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,73
|Açılış
|: 303,64
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7562
|7,7951
|% -1,57
|
|Frank
|6,1708
|6,2080
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-9,00
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,05
|55,05
|-1,57
|