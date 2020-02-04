***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 17:29
***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALNTF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Alternatifbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFALNF52030
Nominal Değer (TL)
66.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
04/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817006
BIST
17:29121.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.736,35
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.039
En Düşük
120.159
17:295,9713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:296,5965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0234
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:29300,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -3,27
|Açılış
|: 300,17
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|308.901.914
|% 19,85
|
|CELHA
|11,51
|25.199.593
|% 15,56
|
|DOKTA
|88,55
|31.726.021
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|HLGYO
|1,69
|232.047.643
|% 13,42
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|777.956
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,54
|20.407.984
|% -3,14
|
|THYAO
|14,30
|1.285.940.960
|% 3,32
|
|PETKM
|4,24
|810.642.063
|% 3,16
|
|HALKB
|7,39
|726.497.378
|% 7,41
|
|ASELS
|24,22
|631.126.304
|% 3,59
|
|SISE
|5,62
|521.979.097
|% 0,72
|
|TEKTU
|1,63
|308.901.914
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|810.642.063
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,91
|418.448.377
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,92
|269.287.557
|% 3,23
|
|HLGYO
|1,69
|232.047.643
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7645
|7,8034
|% 0,17
|
|Frank
|6,1449
|6,1820
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|