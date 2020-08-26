***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
26.08.2020 18:05
***ALNTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALNTF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Alternatifbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFALNFK2018
Nominal Değer (TL)
51.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/08/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
25/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871290
BIST
17:571.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:577,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:578,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:57460,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,64
|Açılış
|: 459,99
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.572.131
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.368
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,70
|2.097.285
|% -8,70
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,05
|28.952.910
|% -6,25
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|GARAN
|6,86
|985.534.693
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,48
|899.162.946
|% 4,01
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,06
|454.038.833
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|369.912.544
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|771.285.750
|% 3,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3867
|7,3882
|% -0,03
|
|Euro
|8,7268
|8,7327
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7190
|9,7678
|% 0,24
|
|Frank
|8,0992
|8,1480
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,11
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|