***ALNTF* *OSMEN* *TFNVK* *SEKFA* *OTOKC* *TEBCE* *QNBFL* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***ALNTF******OSMEN******TFNVK******SEKFA******OTOKC******TEBCE******QNBFL******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OSMEN, TEBCE, ALNTF, QNBFL, SEKFA, TFNVK, SKYMD, OTOKC]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü Tarihi- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK92216 50.000.000 01.06.2022 01.09.2022 03.06.2022- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF82217 200.000.000 01.06.2022 26.08.2022 03.06.2022- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF92226 100.150.000 01.06.2022 01.09.2022 03.06.2022- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82245 143.000.000 01.06.2022 23.08.2022 03.06.2022- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH82215 17.748.400 01.06.2022 24.08.2022 03.06.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK72228 400.000.000 01.06.2022 27.07.2022 03.06.2022- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82236 18.050.000 01.06.2022 05.08.2022 03.06.2022- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOTKOK2214 250.000.000 01.06.2022 23.11.2022 03.06.2022İlgili Şirketler [OSMEN, TEBCE, ALNTF, QNBFL, SEKFA, TFNVK, SKYMD, OTOKC]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034002BIST