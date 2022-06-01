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***ALNTF* *OSMEN* *TFNVK* *SEKFA* *OTOKC* *TEBCE* *QNBFL* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

01.06.2022 17:52
***ALNTF* *OSMEN* *TFNVK* *SEKFA* *OTOKC* *TEBCE* *QNBFL* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***ALNTF******OSMEN******TFNVK******SEKFA******OTOKC******TEBCE******QNBFL******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, TEBCE, ALNTF, QNBFL, SEKFA, TFNVK, SKYMD, OTOKC]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü Tarihi
-
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK92216 50.000.000 01.06.2022 01.09.2022 03.06.2022
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF82217 200.000.000 01.06.2022 26.08.2022 03.06.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF92226 100.150.000 01.06.2022 01.09.2022 03.06.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82245 143.000.000 01.06.2022 23.08.2022 03.06.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH82215 17.748.400 01.06.2022 24.08.2022 03.06.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK72228 400.000.000 01.06.2022 27.07.2022 03.06.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82236 18.050.000 01.06.2022 05.08.2022 03.06.2022
- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOTKOK2214 250.000.000 01.06.2022 23.11.2022 03.06.2022


İlgili Şirketler [OSMEN, TEBCE, ALNTF, QNBFL, SEKFA, TFNVK, SKYMD, OTOKC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034002


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OZRDN 12,91 2.272.252 % 9,97  
MZHLD 80,55 17.986.568 % 9,97  
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