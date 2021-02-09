***ALNTF* *SEKFA* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
09.02.2021 17:49
***ALNTF******SEKFA******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ALNTF, SEKFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN22113 FİNANSMAN BONOSU 09/02/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22140 FİNANSMAN BONOSU 09/02/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32111 FİNANSMAN BONOSU 09/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908648
BIST
17:591.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:597,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:598,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:59418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,17
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERBOS
|60,50
|130.825.620
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.436.971
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|19.774.944
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.819.128
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|NIBAS
|30,22
|52.534.621
|% -9,25
|
|ROYAL
|3,72
|1.537.210
|% -9,05
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|VERTU
|24,00
|8.279.500
|% -7,62
|
|KOZAL
|137,50
|5.003.540.302
|% 2,31
|
|GARAN
|10,22
|2.422.484.517
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.083.197
|% -3,72
|
|PETKM
|5,29
|1.551.621.622
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.439.387.159
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.083.197
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,96
|1.066.739.347
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|539.970.143
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.051.768.814
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.551.621.622
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0710
|7,0730
|% 0,00
|
|Euro
|8,5567
|8,5623
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7346
|9,7834
|% 0,40
|
|Frank
|7,8875
|7,9350
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,48
|60,48
|-0,22
|