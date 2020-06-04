***ALNTF* *VAKVK* *GARAN* *OYYAT* *QNBFL* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ALNTF******VAKVK******GARAN******OYYAT******QNBFL******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, GARAN, OYYAT, QNBFL, VAKVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK620F9 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62047 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019M8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019M8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Q9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Q9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62026 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62014 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849183BIST