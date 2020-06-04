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***ALNTF* *VAKVK* *GARAN* *OYYAT* *QNBFL* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

04.06.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******VAKVK******GARAN******OYYAT******QNBFL******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, GARAN, OYYAT, QNBFL, VAKVK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK620F9 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62047 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019M8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019M8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Q9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Q9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62026 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62014 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2020 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849183


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 10,67 33.448.637 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
AKCNS 10,45 79.080.217 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4879 8,5304 % 0,47  
Frank 7,0428 7,0852 % 0,86  
Riyal 1,7961 1,8051 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 13,24  
Altın Gr. 372 372 4,39  
Cumhuriyet 2.420 2.450 23,50  
Tam 2.491 2.521 24,20  
Yarım 1.215 1.231 11,80  
Çeyrek 608 615 5,90  
Gümüş.Ons 17,71 17,76 0,09  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
B. Petrol 39,30 39,30 -0,49  
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