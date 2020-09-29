***ALNTF* *ZKBVK* *HLVKS* *SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ALNTF******ZKBVK******HLVKS******SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, HLVKS, SMRFA, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF92015 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877261BIST