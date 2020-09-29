***ALNTF* *ZKBVK* *HLVKS* *SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
29.09.2020 17:43
***ALNTF******ZKBVK******HLVKS******SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, HLVKS, SMRFA, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92057 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF92015 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877261
BIST
17:291.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:297,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:299,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1013
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:29476,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,59
|Açılış
|: 476,84
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SEKUR
|13,09
|24.614.226
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.423.676
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.300.018
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,41
|4.280.007.552
|% -4,63
|
|GARAN
|6,94
|1.550.007.634
|% -0,72
|
|ASELS
|17,74
|1.086.967.851
|% 1,60
|
|KRDMD
|3,30
|991.646.930
|% 1,85
|
|TRKCM
|4,83
|619.088.513
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.280.007.552
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,30
|991.646.930
|% 1,85
|
|CEMAS
|1,72
|458.514.044
|% 4,24
|
|GARAN
|6,94
|1.550.007.634
|% -0,72
|
|ODAS
|2,74
|606.189.019
|% 0,74
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8378
|7,8422
|% 0,53
|
|Euro
|9,1966
|9,2054
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0698
|10,1203
|% 0,84
|
|Frank
|8,4925
|8,5437
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0836
|2,0941
|% 0,43
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|7,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,59
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,13
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,64
|