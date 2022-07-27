***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2022 07:41
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Açıklamalar
ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/06/2022 04/07/2022 10612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047928
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1682
En Düşük
18,0653
18:05985,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 985,29
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8701
|17,8788
|% 0,12
|
|Euro
|18,1338
|18,1719
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,4570
|21,5646
|% 0,19
|
|Frank
|18,4916
|18,6030
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7392
|4,7629
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,86
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.629
|6.710
|-3,00
|
|Yarım
|3.230
|3.280
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,03
|