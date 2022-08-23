***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
23.08.2022 23:47
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Açıklamalar
ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/06/2022 04/07/2022 10612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057898
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,0834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1151
En Düşük
18,0824
18:0518,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0800
En Düşük
18,0394
18:051.017,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.017,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,31
En Düşük
1.016,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0815
|18,0834
|% -0,14
|
|Euro
|18,0249
|18,0800
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,3519
|21,4590
|% -0,06
|
|Frank
|18,6940
|18,8066
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8045
|4,8286
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.749
|-0,36
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.836
|6.916
|34,00
|
|Yarım
|3.331
|3.381
|16,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,80
|