***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
27.10.2022 08:34
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Açıklamalar
ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/10/2022 25/10/2022 10689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074526
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
0
En Düşük
0
18:0518,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
18:05994,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 994,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 0,00
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6090
|% 0,01
|
|Euro
|18,7207
|18,7469
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4989
|21,6067
|% -0,30
|
|Frank
|18,7486
|18,8615
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,97
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:03XU100
Endeks 3, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 64, 276.00 milyon TL de
-
10:01OLMK
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 888 adet işlem
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO