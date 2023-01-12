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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

12.01.2023 15:01
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Açıklamalar

ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket  Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2022 30/12/2022 10737



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101176


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Yarım 3.747 3.788 5,00  
Çeyrek 1.879 1.894 3,00  
Gümüş.Ons 23,75 23,78 0,35  
Gümüş Gr. 14,34 14,37 0,22  
B. Petrol 83,79 83,79 1,12  
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