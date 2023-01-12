***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
12.01.2023 15:01
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Açıklamalar
ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2022 30/12/2022 10737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101176
BIST
14:484.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 8,86
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:4818,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:4820,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:481.139,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.139,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,26
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KRDMA
|17,38
|362.884.800
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.668.144
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.546.948
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|26.593.324
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.589,60
|90.295.264
|% -8,52
|
|CEOEM
|16,76
|18.329.883
|% -8,47
|
|THYAO
|128,70
|8.540.573.279
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|ASELS
|53,50
|4.006.138.114
|% 1,33
|
|EREGL
|37,38
|3.703.680.315
|% 1,47
|
|KOZAL
|518,90
|3.441.311.462
|% 0,02
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|EKGYO
|7,92
|2.645.388.357
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,68
|2.299.650.487
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,50
|398.200.611
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.248.867.487
|% -1,68
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7785
|18,7861
|% 0,06
|
|Euro
|20,2160
|20,2307
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7695
|22,8837
|% 0,16
|
|Frank
|20,0648
|20,1857
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,12
|