***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
26.12.2023 17:54
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
Açıklamalar
ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/01/2023 26/01/2023 10756
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229421
BIST
'
18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1501
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,3066
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.935,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.935,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2168
|29,2976
|% 0,50
|
|Euro
|32,2271
|32,3764
|% 1,10
|
|Sterlin
|36,9859
|37,1714
|% 0,16
|
|Frank
|33,9828
|34,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7607
|7,7996
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|978,71
|982,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,21
|1.183,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
-
17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN