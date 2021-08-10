***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2021 18:10
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Alnus Yatırım 01.01.2021-30.06.2021 Faaliyet Raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956988
BIST
17:561.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:568,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5610,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0587
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:56477,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,27
|Açılış
|: 478,01
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GENIL
|15,73
|1.122.736.090
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|280.877.016
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.916.273
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.362.497
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.007.821
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.975.167
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,16
|1.404.517.649
|% 0,22
|
|EREGL
|19,76
|1.327.635.409
|% -3,70
|
|SISE
|8,38
|1.270.203.509
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.122.736.090
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|988.351.761
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|619.350.385
|% 2,05
|
|GARAN
|9,16
|1.404.517.649
|% 0,22
|
|SISE
|8,38
|1.270.203.509
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|234.593.660
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|988.351.761
|% 0,38
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5942
|8,5962
|% -0,49
|
|Euro
|10,0947
|10,1025
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8926
|11,9523
|% -0,23
|
|Frank
|9,2993
|9,3553
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2894
|2,3008
|% -0,26
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|2,02
|